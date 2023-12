Seleen suudab vähendada onkoloogiliste haiguste esinemist pea 40 protsenti. Eestlaste seleenitase on madal, kust seleeni saab?

„Kui immuunsüsteem jääb nõrgaks, oled vastuvõtlik kardioloogilistele, vererõhu- ja vähihaigustele,” ütleb TalTechi teadlane Anu Viitak, kes on eestlaste seleenitaset jälginud viimased kolm aastakümmet. „Mina hakkasin seleenitaset uurima juba 1987. aastal, kui ühinesin Soome teadlaste programmiga. 1980. aastate lõpus oli soomlastel vere seleenitase juba nii madal, et seal hakati seleeni riigi toetusel taimeväetistesse lisama. Kui me soomlaste uurimistööga ühinesime, selgus, et ka eestlastel on madal seleenitase.”