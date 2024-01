Kõhutervise audit. Toites häid kõhubaktereid ennetad kroonilisi põletikke ja haiguseid. Kuidas toetada oma teist aju ehk mikrobioomi?

„Igal inimesel on erilisi baktereid ja need annavad inimese soolestikule erilise mustri, nagu on sõrmejäljel või silma vikerkestal. Süsteemseid mikrobioomiuuringuid on tehtud juba paarkümmend aastat ja inimese tervise valdkonnas on leitud, et nii söömisharjumused kui ka elustiil laiemalt mõjutavad oluliselt inimese kehapiirkondade mikrobioomi,“ selgitab TFTAK toiduainetehnoloog, Tallinna tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur Kaarel Adamberg.