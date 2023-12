„Kõik sümptomid haihtusid nagu tina tuhka!“ Sprinter Kreete Verlin leidis lõpuks toimiva ravi ja pürgib olümpiale allergiate kiuste

Baroteraapia ehk hüperbaariline hapnikuteraapia tähendab tavapärasest kõrgema rõhu tingimustes suurema hapnikusisaldusega õhu hingamist. Tavarõhul kannab kehas hapnikku ringi punaverelibledes olev hemoglobiin, kuid selle võime hapnikku siduda on piiratud. Sissehingatavas õhus on umbes 21% hapnikku, aga suurema osa sellest – keskmiselt 16% – hingame välja tagasi. Kõrgendatud rõhu all surutakse hapnik nii palju kokku, et see hakkab lahustuma ka vereplasmasse ja jõuab sealt ka ümbritsevatesse kudedesse. Nii jõuab oluliselt rohkem hapnikku piirkondadesse, kus verevarustus on mingil põhjusel häirunud. Baroteraapias toimetatakse rakutasandile umbes 97protsendist hapnikku, mille tulemusena suureneb hapniku imendumine kudedesse ja rakkudesse kuni kümme korda.