INTERVJUU | Terviseminister Riina Sikkut: Eestis on tunne, et ligipääs arstiabile tuleb välja teenida

Ei, see on täiesti vale suund, kuhu minna. Väga vähe on riike, kus on omakeelne arstiabi, -teadus ja -õpe. Sage võrdlus Eesti puhul on Helsingi ülikooli kliinikum – üks haigla teenindab 1,3 miljonit inimest. Eesti puhul on ainuke võimalus, eriti kui tahame efektiivsed olla, see süsteem teha lihtsaks. Maailma kõige efektiivsem raviraha kokku koguja on Eesti maksuamet. Kui killustada tervishoiu rahastamist mitme erineva kindlustuspakkuja vahel, siis juba administreerimiskulud kasvavad. See siis on pigem tehniline aspekt.