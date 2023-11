ÜLEVAADE | Suusad alla! Terviserajad üle Eesti on talvevormis ja ootavad suusatajaid. Kus millist stiili sõita saab?

Jõepera sõnul on tänaseks häid suusaradu üle kogu Eesti. „Lund on peale viimaseid tuisupäevi tulnud rikkalikult ja tänu sellele on lisaks vabatehnika võimalusele paljudel radadel sisse tõmmatud ka klassikajälg,“ lisab ta.

Et ilmaolud on muutlikud, soovitab Jõepera radade seisukorda jälgida terviserajad.ee veebilehelt, kust saab infot, millisel rajal sõita vabatehnikas, kuhu võib minna juba uuema suusaga ning kuhu on pressitud klassikajälg.

Harjumaal on kõige paremad olud suusatamiseks Aegviidus, Nelijärvel ja Kõrvemaal – Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse ringidel (kuni 24 km) saab sõita vabas tehnikas hea suusaga ning Valgehobusemäe radadel on võimalik suusatada nii klassika kui uisutehnikas. Nelijärvel on võimalik aga uisutehnikas suusatada 4 ja 5 km rajal kas Aegviiduni või Jänedani. Klassika- ja uisutehnika rajad ootavad suusatajaid ka Loksa ja Kolgaküla tervisradadel.

Tallinna lähistel on väga head suusatamise olud Jüris, kus 1,6 km, 2,6 km ning 5,2 km radadel saab lisaks uisutehnikale sõita klassikat. Keila terviserajad ootavad vabatehnika ja klassika sõitjaid kuni 7,5 km pikkustele ringidele, raja kvaliteet on väga hea. Vabatehnikas saab suusatada Padise, Vasalemma, Aruküla, Saku, Tädu ja Karulaugu terviseradadel.

Tallinnas Õismäe raba ja Pae pargi, Merimetsa ja Järve terviseradadel on täna hommikuse seisuga olemas nii klassika kui uisurada. Nõmme-Harku ring ootab suusatama vabatehnikas, klassikajälg on sees osaliselt, ning Pirita rajal saab sõita vabatehnikas.

Hiiumaal on nauditavad suusaolud Paluküla rajal Kärdlas, kus saab aga sõita nii klassika kui ka vabatehnikat 2,7 km rajal.

Ida-Virumaal Narva Pähklimäe, Sillamäe-Sinimäe, Alutaguse ja Jõhvi terviseradadel saab sõita vabatehnikas, sinna radadele jõudis korralik looduslik lumi alles viimase lumetormiga.

Järvamaal on võimalik uisutehnikas sõita, Koeru, Aravete ja Türi Tolli metsa terviserajal.