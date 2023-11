Milline on tänavune haiguspilt: kolm kogemuslugu äsja põetud koroonast. Perearsti juhised, mida nakatudes teha

„Raudne reegel on see, et haigena tuleb kodus püsida,“ paneb perearst Triinu-Mari Ots südamele. Laagri perearstikeskuse juhataja näeb, et koroonasse haigestub praegu tõesti palju inimesi. Haigust põetakse erinevalt. Need, kes on vaktsineeritud või koroonaviirust varem põdenud, haigestuvad tavaliselt kergemalt. Tavapärasteks sümptomiteks on köha, nohu ja peavalu.