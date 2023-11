„Sirge ja säravvalge hambarea taga ajamine ei peaks olema kõige olulisem asi.“ Hambaarst selgitab hammaste valgendamise riske

Sirge ja säravvalge hambarea taga ajamine ei peaks olema kõige olulisem asi. Kui inimest miski häirib, siis tuleks sellest rääkida hambaarstiga. Kindlasti ei tee hambaarst hambale protseduure, mille kahju on suurem kui kasu. Näiteks ei hakka ükski asjatundlik hambaarst noorele ja tervele inimesele panema hammastele laminaate väikeste värvi või asendivigade korrigeerimiseks. „Ammugi ei hakata lihvima ära hambapinda, et katta see kunstmaterjaliga. Kõige väärtuslikum on su enda hambakude ja hammas,“ selgitab ta.