„Mida tööandja ometi tegema peab, kui töötajad on läbi põlenud?“ Milliste muredega pöörduda tööpsühholoogi vastuvõtule

Ühte kõige levinumat probleemi, millega töö- ja organisatsioonipsühholoogi pöördutakse, on keeruline välja tuua. Sageli on ajendiks omavahel tihedalt seotud murede kombinatsioon, selgitab töö- ja organisatsioonipsühholoog Pia Pedanik, kes on spetsialiseerunud just tööelu puudutavatele küsimustele. Tema sõnul on viimastel aastatel aga oluliselt muutunud vastuvõttude sisu.