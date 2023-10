„Hommikul tööle sõites mõistsin, et pole võimeline mitte midagi tegema!“ Naine läks kontori asemel psühhiaatriakliiniku EMOsse

“Ma ei lase teisi inimesi endale pähe pesa tegema ja mu saavutusvajadust ära kasutama. Olen läbi mõelnud selle, mis on päriselt tähtis. Kui vaja, võtan aega. Näiteks kui vennalapsed on haiged, tõstan oma päevakava ringi ja jätan koosolekud ära, et neid hoidma minna. Või kui mu oma lapse klassil on matkale saatjat vaja, siis lähen. Sest see on tegelikult tähtsam kui miski muu. Jah, ma töötan ikka vahel 12 tundi päevas, aga selle­pärast, et see meeldib mulle! Kaalun otsuseid läbi uue prisma – kas asi mulle ka päriselt meeldib või ma ainult arvan nii, kuna see tegelikult meeldib teistele inimestele.”

Seejärel teatas Agne tööandjale, et enam ta tagasi ei tule. Asjad hakkasid kohe paremuse poole liikuma. Agne läks üksi maailma avastama. Ta seljatas kõrguse­kartuse ja õppis lumelauaga sõitma. Ronis ilma igasugu julgestuseta Macchu Pichult edasi Waina Picchu otsa. Avastas ashtanga-jooga. Palgatööle enam tagasi ei kippunud, vaid hakkas vabakutseliseks. Selgus, et seda tööd on rohkem, kui ära jõuab teha, ning lisaks tuli ka igasuguseid põnevaid palgatööpakkumisi.

Agne hakkas küll järgmisel hommikul tööle sõitma, kuid poolel teel mõistis, et pole võimeline mitte midagi tegema, ning suundus hoopis psühhiaatria­kliiniku erakorralisse vastuvõttu. “Ootasin seal ukse taga nuttes neli tundi. Mõni hea inimene käis ja silitas mu pead, mõni tõi vett… Vahepeal helistasin abikaasale ja kontrollisin, kui mõistlikult kõlab karjääri mõttes nii arutu valik. Samas teadsin, et ise ma ennast enam aidata ei suuda,” räägib ta. Edasi tuli kaks kuud musta auku, mille jooksul Agne valdavalt magas. “Võtsin antidepressante ja unerohtu, jõin liitrite viisi teed ja põrnitsesin lakke.”

Ühel hetkel mõistis Agne, et vanaviisi enam jätkata ei saa, ning hakkas vaikselt uusi plaane tegema. Lõpp aga saabus ootamatult – ühel novembrikuu päeval jäi Agne laps haigeks ja ta pidi töölt keset päeva lahkuma. Ta teatas sellest ka oma juhile ning sai vastuseks, et “lapsed on muidugi elu õied, kuid enne põetamist oleks vaja ära teha see, teine ja kolmas asi”. Agne võttis oma asjad ja astus sõnagi lausumata kontoriuksest välja. Jäädavalt.

Agne ütleb, et läbipõlemine andis talle uut sorti julguse ja usu, et kõik on võimalik. “Kindlasti olen ma tänu kogetule ise parem juht ja suunanäitaja. Tagantjärele tarkusena on läbipõlemine üks paremaid asju, mis minuga juhtuda võis, kuid kas laseksin sel veel kord juhtuda? Kindlasti mitte! Seisundist väljatulemine on väga keeruline.”

Tublid ja usinad on läbipõlemisohus

Tööpsühholoog Mare Teichmann ütleb, et läbipõlemine on n-ö tublide inimeste probleem. Ta selgitab, et läbipõlemist käsitletakse kahes tähenduses: nii nimetatakse stressi viimast staadiumi ja ka spetsiifilist tööstressi, mis tekib neil, kes on ameti tõttu sunnitud suhtlema ülemäära paljude inimestega.

Eestlaste tööarmastust teades võiks arvata, et suurt osa meie töötegijaid ohustab liigne töö­stress. Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri iga viie aasta tagant tehtav uuring näitab aga, et meie lood on hoopis paremaks läinud – kui 2005. aastal kannatas Eesti töötajatest tööstressi all 32 protsenti, siis viis aastat hiljem 19. Värskelt on tööstressi Eestis uurinud palgainfo agentuur ning on selgunud, et see vaevab vaid 14–19 protsenti töötajatest.

Teichmanni sõnul põletakse läbi meeldivat asja tehes. “Kui inimene on tööle pühendunud, ta elab selleks, et töötada, töö on tema hobi või ta ütleb, et lausa puhkab tööd tehes, siis sellisel juhul ähvardab läbipõlemine teda kindlasti,” ütleb ta. “Töökohtadel tuleks senisest palju enam tegeleda tööstressi teemadega, seda enam, et tänavu aasta algusest on tööandjatel lausa seadusest tulenev kohustus vastutada psühhosotsiaalsete tegurite eest. Paljudes firmades ei ole sellele teemale aga kahjuks üldse tähelepanu pööratud.”

Stress kandub edasi