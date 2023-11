„Ilu on spordis üha tähtsam.“ Mitmekordne Eesti meister sprindis Õilme Võro usub, et enda lille löömine parandab sooritust

Sprinditrenn, mida me nimetame tehnikatrenniks, näeb välja selline: kõigepealt on soojendus ehk erinevad harjutused, nagu näiteks pingi lükkamine maksimaalse jõuga. Välitreeningus kasutame lükkamise-tõmbamise harjutuseks näiteks kumme. Lisaks teeme kiirustrenni – kasutame märke, et saada kõrget asendit ja aktiveerida närvisüsteemi.

Starditrennile järgneb tund aega põhiosa...

Mulle meeldib väga sinu mõttemaailm, oled hea eeskuju. Palun näita eeskuju ka lugejatele – mida sa ütled täiesti spordikaugele inimesele, kes tahaks oma eluviisi aktiivsemaks muuta? Kuidas alustada?

Motivatsioon on keerukas asi. Ma saan täiesti aru nendest inimestest, kes käivad igapäevaselt tööl ja kasvatavad lapsi – ongi raske leida aega sportimiseks. Et liikuma saada, polegi muud võimalust, kui...

Mängin nüüd spordireporterit – sa jääd Eesti rekordile saja meetri jooksus alla vaid sekundi murdosa jagu. Millal rekordi endale saad?

Tippspordis tuleb ikka ette ka ebaõnnestumisi, nagu see sinu hiljutine vigastus. Kuidas sa nendest üle saad, mis aitab raskel hetkel?

Sul on siis hea, et sul on ka teine eriala – iluvaldkond. Sa töötad spordi kõrvalt jumestajana. Kas see annab tasakaalu?

Kuidas sa seda kõike jõuad? Kas saad niimoodi spordile pühenduda?

