„Rasedus pole vabandus, et end mitte liigutada.“ Kuidas treenida beebiootel olles?

Tihti räägitakse, et harjutused, mida tuleb teha käte ülestõstega, on ohtlikud, kuna põhjustavad nabaväädi keerdumist ümber loote kaela – see tõdemus on nüüd küll müüt. Kui loode tahab ennast emaüsas keerutada ja on üsna aktiivne, siis nii ehk naa ta keerutab seda nabavääti, kuidas tahab, ja kui on piisavalt pikk nabaväät, saab ta ka mitu keerdu ümber oma telje teha.