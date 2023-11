Meeste tervis piirkonniti: kui ühes maakonnas on meestel tervena elatud aastaid 58,7 siis põduraimate meeste maakonnas vaid 41

„Olen 51-aastane ja mul on jäänud tervena elada veel alla kümne aasta. Vähemasti meile teadaoleva statistika järgi,“ vaatab numbritele otsa tervise arengu instituudi (TAI) kommunikatsioonikeskuse juht Valdo Jahilo. Alati võib väita, et statistika näitab just seda, mida seal näha tahetakse, kuid keskmise näitajana on tulemus just selline.