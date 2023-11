FOTOD | Noor eestlanna lööb kuulsustega kaasa rahvusvahelises diabeedikampaanias

„Elu diabeediga võib olla väljakutsete rohke, kuid see on mind kasvatanud inimesena ning õpetanud aja jooksul märkama ja väärtustama väikeseid asju enda ümber. Olen leppinud olukordadega, mida ma ei saa muuta. Oluline on, et sinu ümber oleksid inimesed, kellega saad jagada oma muresid ja rõõme. See aitab ka kõige raskematest hetkedest üle saada,“ ütles Mikiver, kes sai 1. tüüpi diabeedi diagnoosi 11-aastasena.