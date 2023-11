KAALUKAOTUS | Marika sai lahti 50 ülekilost ja aitab nüüd saatusekaaslastel sama teha. Vaata tema enne ja pärast fotosid

„Minu spontaanne trenniminek kümme aastat tagasi, teadmata, mis saama hakkab, on mitmes mõttes minu uus sünnipäev,“ usub Marika Kõiv, kes oli 37-aastasena väga suures ülekaalus. Täna on tervislik eluviis talle nii tähtis, et naisel on olemas personaaltreeneri ja toitumisnõustaja kutsetunnistused ning tema eesmärgiks on aidata ka teistel esimene samm teha.