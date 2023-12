Rasv põleb ka peale trenni? Mis on HIIT-treening ja kuidas sellega alustada

HIIT (High Intensity Interval Training) ehk kõrge intensiivsusega intervalltreening koondab endas nii lihasjõu- kui vastupidavuse treeningut. Intervalltreening suurendab keha võimet omastada hapnikku ning hea koormuse saavad nii süda kui veresoonkond. „HIIT treeningul on palju eeliseid, aga suurima plussina tooksin välja võimaluse kohandada harjutusi vastavalt inimese füüsilisele võimekusele ehk see sobib kõigile – nii algajaile kui ka kogenud sportijatele,“ räägib „HIIT and boxing for ladies“ treener Keidy Arula. Ta toob välja ka treeningu mõju vaimsele tervisele, sest peale suuremat pingutust toodab keha hulgaliselt heaoluhormoon serotoniini, mis tõstab meeleolu ja vähendab stressi. Treeningud saavad olla nii mitmekülgsed, et rutiini tunnet ei teki.