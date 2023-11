Meestele: moes on viks soeng ja hooldatud habe. Juuksurid annavad nõu, millest on abi kõõma ja kiilanemise vastu

„Praegu jagunevad mehed kahte leeri: need, kes alati enda eest hoolitsevad ja need, kes ei tee mitte midagi,“ räägib The Barber House omanik meestejuuksur Mykhailo Ivantsiv. Koduses hoolduses on kõige alus peapesu enda juustele sobivate toodetega. Need hoiavad juuksed tervena ja aitavad lihtsamalt stiliseerida. Šampoonitamisele peaks kindlasti järgnema ka palsam, seda eriti pikkade, karmidel ja lokkis juuste puhul.