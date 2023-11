Toit ja tervis: oomega-3-rasvhapped on inimkehale asendamatud ja ülivajalikud. Millistest toitudest neid saab?

Aastaid on kehtinud arusaam, et rasvarohke toit tõstab halva kolesterooli taset veres ning toob kaasa kiirelt kuhjuvad ülekilod. Toidurasvade liialdatult halb maine on toonud kaasa teise äärmusesse kaldumise ja nii pannakse ühte patta nii kasulikud kui kahjulikud rasvad. Ometi pole lugu sugugi nii mustvalge. Tegelikkuses on rasvad meie kehale väga olulised, küsimus on selles, millist tüüpi rasvu tarbida ja kui suurtes kogustes keha neid vajab.