Oomega-3-rasvhapped on inimkehale asendamatud ning ülivajalikud aju ja südame tervise jaoks. Millistest toitudest neid saab?

Miks on oomega-3 oluline?

Oomega-3-rasvhappeid on palju. Kolm neist, ALA (alfa-linoleenhape), DHA (dokosaheksaeenhape) ja EPA (eikosapentaeenhape) on enim uuritud ja inimese jaoks väga tähtsad, sest need on asendamatud rasvhapped. See tähendab, et inimese organism pole suuteline neid ise tootma ja need tuleb saada toidust....