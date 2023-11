„Kõik on korras, sest kuskilt eriti ei valuta.“ Mis viib Eesti mehe enneaegu hauda?

Eeldatakse, et mees taipab alati ise teha tervise osas õigeid valikuid, kuid nii võivadki nad oma probleemidega päris üksi jääda. Siin juures on hooliv sõpruskond või elukaaslane oluliseks toeks, kes aeg-ajalt aitab harjumuste või riskikäitumise osas nõu anda. „Kasvõi märgata, kui tunnetatakse, et midagi on korrast ära,“ leiab tervise arengu instituudi kommunikatsioonikeskuse juht Valdo Jahilo.