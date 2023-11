Õpetlik lugu: ekstreemdieet viis naiselt koos ülekilodega ka tervise

Parim kaalulangetamise tempo on aeglane ehk pool kuni üks kilo nädalas. Sellisel juhul ei tekita see kehale stressi ja organism annab rahulikult üleliigse massi ära. Samas ei sõltu kaalulangetamine ainult toitumisest, vaid inimese elustiilist tervikuna. Piisavalt peab liikuma, puhkama, magama ja toetama ka vaimset tervist. Rätsep peab üheks kõige suuremaks ülekaalu põhjustajaks stressi, mille maandamisega peaks aktiivselt ja regulaarselt tegelema.

Raili loost järeldab Rätsep, et naine tarvitas ka retseptiravimeid. Piiratu toitumise korral võivad need omakorda põhjustada erinevate terviserikete tekkimist. Selleks, et terviseprobleemid kaoksid, peaks toidusedeli muutma võimalikult mitmekesiseks, valmistama toidud ise ja täiendama menüüd kvaliteetsete toidulisanditega, mis tuleb välja valida koostöös toitumisterapeudiga.



„Kaalulangetamise plaaniga inimestel soovitan vältida internetist või sõbrannalt saadud dieedinippe, targem on konsulteerida oma ala eksperdiga,“ rõhutab toitumisterapeut. „Igaühe organism on erinev ja üldised soovitused ei pruugi kõigile sobida. Erilise ettevaatlikusega tasub suhtuda äärmuslikesse toitumiskavadesse ja suurt ning kiiret kaalulangust lubavatesse dieetidesse.“