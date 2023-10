Poksitreener Simone Viidas: enesekindlus, mille poksitrennist saad, on üliäge! Oled painduv, kiire, vastupidav

Simone on just naasnud Singapurist, kus ta elas veidi üle aasta, ja harjub taas eluga kodumaal. „Singapuri ja Eesti kontrast on massiivne. Alguses tuli hästi palju „estonglishit“ ehk eesti ja inglise keele segu sisse – ma polnud harjunud nii palju eesti keeles rääkima,“ muigab ta. „Kultuuri eripära ka. Singapuris on kõik hästi aupaklikud ja rahulikud, lisaks on see üks maailma kõige turvalisemaid riike. Sa võid jätta oma rahakoti keset tänavat maha ja see on kaks päeva hiljem ikka seal – võib-olla lihtsalt kenasti tänava kõrvale tõstetud.“