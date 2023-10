Tühi energialaks purgist: energiajoogid on noorte seas ülipopid, aga tervisele need head ei tee. Mida ütlevad kaupmehed?

Anna sõpruskonnas juuakse purk energiajooki päevas. Mõnikord haaratakse enne trenni veel ka teise purgi järele. Noored vahet ei tee, kas tegemist on karastus- või energiajoogiga. „Keegi väga ei mõtle, mis seal sees on. Peaasi, et saaks kiire energialaengu,“ tunnistab tüdruk.