Supervormis 60selt: kehva tervisega Eha otsustas – nüüd või mitte kunagi! 24 kilo kergemana ja kenasti musklis on elu võrratu

Eha töötab Hiiumaal Pargi kodus puuetega inimeste tegevusjuhendajana. See on nõudlik amet nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Võiks arvata, et tema puhul on tegu heade geenidega, mida toetab Hiiumaa rahulik elu ja suurematest elukatsumustest pääsemine. Tõde on aga hoopis vastupidine – saatus on veeretanud Ehale ette mitmeid raskeid proovikive.