Treenijale: milliseid tervisenäitajad peaks sporti tehes jälgima? Nõu annavad Gerd Kanter ja laboriarst Anneli Raave-Sepp

Gerd Kanteri sportlaskarjäär on talle näidanud, et tervisenäitajate jälgimine on aidanud ära hoida endale liiga tegemist, sest info sellest, et mõni oluline näitaja on paigast ära, on saadud õigeaegselt. „Inimese organism on ülitubli ja ei kurda enne, kui midagi on juba väga valesti. Seepärast ongi tervise monitoorimine sportlaste puhul eriti oluline – see annab võimaluse teadlikult tegutseda mitte pimedas kobada,“ rääkis Kanter. Endise tippsportlasena ja praeguse treenerina teab ta, et...