„Kuklas tiksub hirm, kas hommikul üldse ärkangi – äkki seiskub hingamine või süda.“ Müasteeniat põdeva Katerina lugu

Praegu annab Katerina oma enesetundele hindeks „talutav“. Pidevalt vaevavad väsimus ja jõupuudus, kuid päevad on erinevad. „Peamine on hea uni ja puhkus, aga mis asjad need sellised on, seda ma ei mäletagi enam. Müasteeniat põdeva inimese jaoks on sageli raske pikali asendis end keerata, liigutada ja vahel ka hingata,“ räägib ta. Tavapärased on lihastõmblused, -värinad ja -krambid. Iga väiksemgi soov asendit muuta päädib mõne lihase vastuseisuga. „Samas tiksub kuklas hirm, kas hommikul üldse ärkangi – äkki seiskub hingamine või südamelihas väsib töötamast,“ kirjeldab Katerina müasteeniat põdeva inimese argipäeva.