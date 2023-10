SPETSIALIST VASTAB │ 5 peamist küsimust, mis inimestel tekivad seoses jämesoolevähi sõeluuringuga

1) Kuidas saab jämesoolevähi sõeluuringul osaleda?

Sõeluuringule on oodatud mehed ja naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma ja kelle elukohaks on sõeluuringu kutse-saatekirja loomise hetkel märgitud Eesti riik. 2023. aastal on jämesoolevähi sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja -kindlustamata naised ja mehed sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961, 1963.

Jämesoolevähi sõeluuringul osalemiseks tuleb võtta ühendust oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule. Vastuvõtul saab patsient väljaheiteproovi võtmiseks vajaliku komplekti. Komplektis on proovinõu, infomaterjal, ankeet ja ümbrik proovi saatmiseks. Proovi on võimalik võtta kodus ning seejärel tuleb see saata postiga laborisse. Postiga saatmine on turvaline, postikulu on eelnevalt tasutud ning lisakulusid sellega ei kaasne.

2) Mille järgi valitakse sünniaastad, mis valimisse kuuluvad?

Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse 60–68-aastaseid mehi ja naisi iga kahe aasta tagant. Vähi tekkeprotsess on tavaliselt väga aeglane – arvatakse, et vähieelsete muutuste tekkest kuni vähi väljakujunemiseni kulub vähemalt 10–15 aastat. Jämesoolevähi tekkimise risk suureneb alates 50. eluaastast ning kõige rohkem avastatakse jämesoolevähki esimest korda üle 70-aastastel inimestel. Vanuses 60–68 on võimalik leida vähieelsed muutused enne haiguse ja sümptomite tekkimist. Ōigeaegse meditsiinilise abiga saab neid muutuseid edukalt ravida, päästes patsiendi ehmatavast diagnoosist.

3) Kui minu sünniaasta ei kuulu valimisse, kuidas mina saan osaleda?

Jämesoolevähi uuringule saab minna ka sõeluuringu väliselt ja selleks ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. Kui teil on tervisemure ja soovite uuringule minna, siis tuleb teil esmalt pöörduda oma perearsti poole, kes vajadusel kontrollib teie tervist või suunab lisauuringule.

4) Millal ja kuidas saan uuringu vastuse?