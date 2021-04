Minu lugu sai alguse üheksa aastat tagasi, kui mul tekkis tohutu isu süüa rohelist tilli. Ostsin ja sõin seda suurtes kogustes. Turumüüjad arvasid ilmselt, et olen toitlustaja, kes käib oma varusid täiendamas. Lõpuks muutusid mu lapsed selle ebanormaalse isu peale murelikuks ja ma pöördusin perearsti poole. Vereproovist selgus, et hemoglobiininäit on väga halb. Algas jooks arstide vahet, et välja selgitada põhjus.

Kuidas Anneli lugu edasi läks, loe juba artiklist.