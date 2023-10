"Toitusin ebaregulaarselt, kuna tundsin end süüdi, et sõin." Vaimsest restardist algas Helya edukas kaalulangetus

Helya on viimase paari aastaga kahanenud üle kümne kilo jagu. Võib tunduda, et mis see 10–15 kilo alla võtta ka ära ei ole. Tihtipeale on aga just neid „viimaseid“ kilosid kõige raskem kaotada, sest nendega harjutakse ära. Keeruline on lahti saada millestki, mille oled juba omaks võtnud. Helya oma liigsete kilodega siiski niisama lihtsalt leppida ei tahtnud, vaid leidis viisid, kuidas neist lahti saada.