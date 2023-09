See on asi, mida ei peaks kunagi kellelegi kinkima ega kingitusena vastu võtma

“Oleme mürgistusinfoliinil 16662 täheldanud sel aastal seente kinkimise populaarsuse kasvu. Sagedased on kõned, kus helistaja on saanud mürgistuse talle kingitud seentest, mille puhul ta ei teagi täpselt, millega tegu. Pahaaimamatult süüakse seened ära, aga siis tekivad mürgistuse sümptomid – iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus,” sõnas Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Ta lisas, et segi on aetud pilvikut ja valget kärbseseent ning kännumamplit ja jahutanukit.

Sageli kingitakse ka seenehoidiseid, mis talvel toidulauale jõuavad. Siis algab järgmine seenemürgistuste hooaeg – hakatakse sööma sügisel korjatud seeni, mille liike enam ei mäletata või mida ei ole olnud meeles üle kontrollida ja mille sekka on sattunud mittesöödavaid seeni.

“Seente kinkimine ükskõik mis kujul paneb kingisaaja väga ebamugavasse olukorda, kus tal on seentest raske keelduda. Keegi ei taha ju tuttavale ära öelda või teise hoolsalt korjatud seeni ära visata. Söödavate ja mittesöödavate seente määramisel on aga apsakad kerged tulema ja seetõttu ei tasu teiste korjatud seeni vastu võtta,” ütles Oder.

Ebamugava olukorra vältimiseks on kõige targem seeni üldse mitte kinkida. Metsa seenele minnes tuleb aga meeles hoida, et korjata tohib vaid neid seeni, mida sa päriselt tunned. Kui on väiksemgi kahtlus, tuleks seen korjamata jätta, sest hiljem on sellest üha raskem loobuda. Koju viidud kahtlane seen jõuab sageli ka purki või toidu sisse, sest sa oled seenele juba aega ja energiat pühendanud ega raatsi seda ära visata,” märkis Oder.