Noorte mured on tihti seotud kooli, õpitulemuste ja motivatsiooni või suhetega pere ja sõpradega. Need mured tekitavad omakorda stressi, mis viib kurnatuse, ärevuse ja püsiva meeleolulanguseni. Psühholoogi sõnul on näha murettekitavat tendentsi, et noortel puuduvad (vaimset) tervist toetavad harjumused või isegi teadmised. „Seega on oluline osa meie tööst noortega aidata kaasa tervislikumate eluviiside loomisel. Näiteks une, füüsilise aktiivsuse või toitumise raames. Järjest olulisem on ka emotsioonide juhtimise oskuse kujundamine,“ selgitab Holst.