Treener: kardiotrenn ei pea olema igav jooks lindil, vimkaga rühmatrennid pakuvad lisaks koormusele ka meelelahutust

Sügis on aeg, mil jõusaalid ja rühmatrennid on jälle inimestest tulvil, et pärast puhkusehooaega trennirutiini tagasi saada. Viimastel aastatel on populaarsust kogunud erikontseptsiooniga treeningud, kus lisaks trennile mängib suurt osa ka meelelahutus.