Miks ma võtan toidulisandeid?

Jah, ma tean, et hulk teaduspõhist maailmavaadet esindavaid meedikuid ja mahemaailma esindajaid ütleb toidulisandite kohta, et nii saab kalli pissi, ja et terve inimene peaks kõik vajaliku mitmekülgsest toidust saama. Usun, et suurelt jaolt saab ka. Kuid siin on mõned „agad“.