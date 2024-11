TERVISEUUDIS | Kõrge vererõhk jõutrenniga alla – milline on teadlaste meelest selleks sobiv treeningu intensiivsus?

Suurim südame-veresoonkonnahaiguste riskitegur on liiga kõrge vererõhk. Püsivalt kõrge vererõhk on suur koormus südamele, see kahjustab veresooni ja kiirendab nende lupjumist. Probleem on see, et normist kõrgemat vererõhku me sageli enesetundes kuidagi ei taju. Kas sina tead, milline on sinu vererõhk? Aga seda, milline on normaalseks peetav vererõhk? Teeme selgeks ja anname 14 nippi, mis aitavad vererõhku normis hoida.



Enne kui kiirete nippide juurde jõuame, on oluline teadvustada, et üks suurimaid vererõhutõstjaid on liigne kehakaal. Inimesed, kes on ülekaalulised või rasvunud, võivad märgata vererõhu märkimisväärset langust isegi mõõduka kaalukaotusega. Üks kilo ülekaalu võrdub süstoolse vererõhu puhul üks millimeeter elavhõbedasammast. „See tähendab, et kui inimene võtab 10 kilo alla, läheb ka vererõhk 10 mm Hg alla,“ kinnitab kogenud kardioloog professor Margus Viigimaa. Kui inimene on ülekaaluline ja tema vererõhk on üle normi, ongi üks esimesi soovitusi südameprobleemide ennetamiseks võtta kaalust maha. Dr Viigimaa soovitusi loe lähemalt siin.