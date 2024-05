„Ravimite võtmise vajadust on võimalik 10-30 aastat edasi lükata, kui inimene end tõsiselt käsile võtab!“ Dr Viigimaa reastab lihtsad nipid, mis hoiavad südame terve

Infarktid on levinud probleem, mis on tingitud suuresti elustiilist. Riski maandamiseks on võimalik päris palju ise ära teha, aga kahjuks oodatakse elustiili muutmisega sageli esimese tõsise tervisekriisini. Doktor Margus Viigimaa selgitab, kui palju on võimalik oma tervist elustiiliga mõjutada ja millal tulevad mängu ravimid.