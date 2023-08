BLOGI | Merikesega maratonile: kas Ironmani läbimine on üldse tehtav ilma eelneva võistluskogemuseta inimesele?

Oma viimase suurema jooksuvõistluse läbis Merike 2020. aastal Tallinna Ironmanil. Selleks treenides sai ta omal nahal kogeda, et kõik on võimalik – inimkeha võimed on küll piiramatud, kuid selleks, et saavutada häid tulemusi, pole tingimata vaja läbida kannatuste kadalippu. Huvitaval kombel pole jooksmine olnud sugugi Merikese lemmikala, pigem vastupidi. Kuidas siis sai temast jooksusõber? See oli teadlik otsus ja valik, endale appi võttis ta treeneri, pere, sõbrad ja töökollektiivi.