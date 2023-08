Treening olgu nauding: kuidas leida endale liikumine, mis tõeliselt meeldib ja olla automaatselt motiveeritud

Parimad igapäevased spordialad on need, mis ei nõua palju aega, leevendavad stressi ja aitavad lõdvestuda. Näiteks jooga ei pruugi sind küll higistama panna, kuid on suurepärane pingete maandaja. Stressist vabanemise kõrval õpid oma keha tundma täiesti uuel viisil. Kui soovid pärast pikka ja väsitavat päeva lihtsalt lõõgastuda, on ideaalne rattasõit või spinning. Lihtsalt kulge omas tempos ja unusta kõik mured (ning liigsed kilod).