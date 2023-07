Tegutse turvaliselt: lähed metsa seenele või marjule? Järgi neid nõuandeid, et vältida ära eksimist

Viimastel aastatel on mõningases languses olnud teated metsa kadunud inimeste kohta, sest väga head teavitustööd, et kadumisi ennetada ning elusid säästa, teeb ka Politsei- ja Piirivalveamet. „Suureks abiks metsa eksinud inimeste leidmisel on ka sotsiaalmeedia, kus aktiivselt kuulutusi edasi jagatakse,“ tõdes Gjensidige Eesti esindaja Raido Kirsiste. Aastas otsib politsei tuhandeid inimesi, kelle asukoht on lühema või pikema aja vältel teadmata. „Enamus otsingutest lahenevad kiiresti ning kõigi puhul pole kindlasti tegemist metsa eksinud seeneliste ja marjulistega,“ sõnas Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp.