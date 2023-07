Loo endale stressimaandav kodu – psühholoog selgitab, kuidas ümbritsev keskkond mõjutab vaimset tervist

Kodu koristamine ei ole vaid praktiline vajadus. Psühholoogi sõnul mõjutab see ka meie vaimset heaolu. Hoiuruumi nappus võib rikkuda tuju ja tõsta stressitaset. Samas ei tähenda see tingimata, et peaksid kodu suurema vastu välja vahetama. Olemas on hulk nippe, mis aitavad armastatud asjadele rohkem ruumi luua.