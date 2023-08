„Peab õppima oma keha kuulama!“

Kuna Miika õppis gümnaasiumis teatriklassis, tundus järgmine loogiline valik teatrikool. Neil kahel erialal on tema jaoks ka piisavalt kokkupuutepunkte – mõlemas on loomingulisust ja inimestega suhtlemist. „Alguses oli tegelikult väga raske, enda sees oli suur võitlus, kas ma olen nüüd õiges kohas ja teen õiget asja või mitte. Aga teise ülikooliaasta alguses sai mulle selgeks, et see on vägagi õige koht. Olen alati arvanud, et elu teeb omad korrektiivid ja viib täpselt sinna, kuhu vaja. Enam ei kujuta ma ette, et teeksin midagi muud – see võimaluste spekter, mida näitlejaamet annab, on võimas.“