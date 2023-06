Mägironija, kes täitis unistuse seitsmest vulkaanist: see päev Kamtšatka poolsaarel sai mu teiseks sünnipäevaks

Tartumaal Hellenurmes elav Vambola on pealtnäha keskmises füüsilises vormis mees. Tema puhul ei viita miski, et tegu on sihikindla seiklejaga, kes vallutas tänavuse aasta alguses krõbedate külmakraadide kiuste Antarktika kõrgeima vulkaani Sidley. Sellega täitus üks mehe pikaajaline unistus.