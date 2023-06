KAALUKAOTUS | Jette lootis võtta alla viis kuni kümme kilo, kui aga tegudele asus, kadus ludinal 27 ülekilo

Mullu oktoobris kaalus Jette juba 85 kilo. „Siis otsustasin rohkem enda peale mõtlema hakata. Olin end täielikult tagaplaanile jätnud, arvates, et olen ju ema ja minu ülesanne on lastele pühenduda.“

Tervisemuresid Jette oma kaalu juures veel ei täheldanud. „Pigem hakkas mind häirima, et riided ei mahtunud selga või tundusid seljas nii koledad,“ kirjeldab ta. Inetuna pole ta end samas kunagi tundnud. „Kui naine on hoolitsetud ja kannab ilusaid riideid, on ta ALATI ilus,“ usub Jette. Naisele on meeldinud ka pildile jääda, kuid praegu vanu fotosid vaadates ei istu „vana mina“ talle enam sugugi. „Varem olin sellega ilmselt harjunud ega osanudki paremat tahta,“ naerab ta nüüd.