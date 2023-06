JUUNI TERVIS PLUSS | Heidit Kaio: naisi painab hirm vananeda

Varem tõi läbipõlemine kaasa töölt lahkumise. Ühe või teise poole algatusel. Nüüd võib perearst saata haiguslehele, mis on kõvasti asjalikum variant kui tordile glasuuriks uue töö leidmise pinge kallata.

„Andsin endale lubaduse, et kui olen väsinud, siis võtan hoo maha,“ ütleb Synne. Tuleb õppida iseenda ja oma kehaga kõnelema. Hüvad on tegevused, mis aitavad vahelduvvoolu kontrolli all hoida. Loe kaanelugu Synne Valtriga siin.

Mul on seni olnud sportlikud hobid. Sel suvel aga olen mõelnud mõnel mõnusal päeval lülitada telefon välja ja sellega ka Messengeri sõnumid. Samuti ei vaata kella. Kui ei pea kuhugi jõudma, siis ei pea teadma, mis kell on. Katsetaks puhkuse ajal isegi mitu päeva nii.

Mul on kaks sõbrannat, kes vehklevad väsinult enda sisemise draakoniga, mida kujutlus ette söödab. Mitmeid aastaid. Mõlemad on töiselt edukad ja neil on veel võimsamad mehed. Neid naisi painab hirm vananeda.

Hirm pole sõnulseletatav, see lihtsalt on. Inimesi tabab vananemise tajumise pöördehetkel identiteedikriis, kirjeldab kliiniline psühholoog Aita Keerberg. Sageli on see seotud lastest tühjenenud pesa, paarisuhte uuesti üles ehitamise, enda füüsise vormis hoidmise või allaandmisega. Muutustega tööelus. Loe artiklit vanenemishirmust siin.

Samas võtmes jätkab meestearst Margus Punab. Paarisuhtes, sõltumata füüsilistest muutustest, on kõige olulisem intiimsuhte hoidmine. Intiimsus ja seks on kaks eri asja, kuigi seotud, räägib Punab. Võib juhtuda, et kogu intiimsus ongi ainult seks. Ja kui seksi pole… Intiimsus on aga ka partneri aeg-ajalt puudutamine, sõbraga kohtudes kallistamine ja külg külje vastas istumine, hea emotsiooni ajel kaelustamine. Loe intervjuud meestearst Margus Punabiga siin.