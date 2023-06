KAANELUGU | „Kõik mu ööd olid kahe-kolmetunnise unega, kehas oli pidev värin ja jõuetus.“ Synne Valtri läbipõlemise õppetund

Hiljuti kehastus Synne muusikasaates „Tähtede täht“ mängleva kergusega nii ooperiprimadonnaks kui ka rokkstaariks. Sama lihtsalt näib tal välja tulevat oma kaaluga žongleerimine: kord on ta naiselikult vormikas, siis demonstreerib saledat pihta. Synne ei tee saladust, et on nooremas eas katsetanud ka kõige karmimaid dieete. „Kunagi sõin kolmteist päeva järjest ainult tomateid, et soovitud kleidi sisse mahtuda. Uh, võib öelda, et olen ära proovinud suure osa tuntumaid toitumiskavasid, isegi kapsasupidieedi,“ naerab ta tagantjärele ja tõdeb, et selliseid eksperimente on teinud ka pea kõik tema samaealised tuttavad. „Nüüd teame, et näljutamine ei toimi, see ei vii kuhugi.“