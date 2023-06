Miks on oluline saada ülekaal kontrolli alla noorena? Füsioterapeut ja arst selgitavad, kuidas tervislikult kaalu langetada

Health Clinicu Kaalulangetuskliiniku konsultant füsioterapeut Reio Vilipuu sõnab, et ülekaalulisuse mõjud on inimeste lõikes erinevad ja mitte kõik ülekaalulised inimesed ei koge negatiivseid terviseprobleeme või ei arva, et nendega toimuv võib olla tingitud ülekaalust. Siiski soovitab ta ülekaaluga seotud tüsistuste vältimiseks tegeleda kaaluga noorena, sest vanemas eas kaasuvad haigusseisundid, mille puhul meditsiinil lahendused puuduvad. Kogenud bariaatriakirurg dr Rein Adamson lisab, et probleemid ülekaalu tõttu tekivad pikapeale kindlasti. Suurem osa neist taanduvad või leevenevad kaalu langetades, aga on ka selliseid, mida tagasi pöörata ei saa.