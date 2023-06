Aeg teha kokkuvõtteid: mida Kristina kolme kuuga kehakaalu alandamiseks saavutas ja miks sõprade vastukaja on olnud üllatav?

Märtsist alanud kaalulangetusprojekti raames on Kristina tänaseks maha saanud 10 ülekilo. See on küll pool algsest eesmärgist, aga Kristina peab ka poolt võitu tubliks tulemuseks. „Kui esimese kuu lõpus sain aru, et -20 kg kaalu langust paika pandud ajaks kohe kuidagi täis ei tule, siis lootsin, et ehk -15 saan maha ikka, aga ka 10 kilo kolme kuuga alla saada pole mingi nõrk saavutus. Mitmed treenerid on mind lohutanud, et kiirelt alla võetu kipub kiirelt tagasi tulema ja minu keskmiseks kujunenud 500 grammi kaalulangust nädalas on tervisele ideaalne tempo.“



Kristina pluusid ja püksid on muutunud avaramaks ja enesetunne aina kergemaks. Viimase kehakoostise mõõtmisega selgus, et rasvamass on vähenenud 4,3 protsendi võrra, aga kadus ka 2 kilo jagu lihasmassi. Kehamassi indeks langes Kristinal 35,5-lt 32 peale.