Viis olulist asja, mida pead teadma, kui soovid edukalt kaalu langetada

Eesmärgid on head ning kui ülekilosid on palju, siis on mõistlik seada väiksed vahe-eesmärgid ja suur lõppeesmärk. Nii on lihtsam oma tegevuskava paika panna ja soovitud tulemuse suunas liikuma hakata. Sealjuures on ülioluline seada endale realistlikud ootused. Isegi kui oled kuskilt kuulnud või näinud lubadusi või reklaame, et ühe kuuga saab 10 kg langetada, siis ei ole see mingil moel ei tervislik ega jätkusuutlik. Sellised ootused tuleks kindlasti kõrvale heita. Jätkusuutlik ja tervislik kaalulangus peaks jääma keskmiselt vahemikku 0,5 - 1 kg nädalas ning ei tasu teekonda pooleli jätta, kui mõni nädal on see number väiksem. Oluline rõhk on sõnal „keskmine“, mis tähendab, et mõni nädal võibki olla langus veidi suurem ja mõni nädal väiksem. Samuti tuleb ette kaaluseisakuid ning siis on eriti oluline olla järjepidev ning meelekindlalt edasi rühkida. Kui tead neid asju arvesse võtta, saad seada endale realistilikud eesmärgid. Liiga kõrgete eesmärkide seadmisel on pettumus kiire tulema ning sellisel juhul võib ettevõtmine pooleli jääda.