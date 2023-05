FOTOD | Puhkus Poolas tulvil positiivseid üllatusi – kamaluga kultuurielamusi, lummavaid loodusvaateid ja ohtralt ajaloo hõngu

Oleme harjunud mõtlema, et Poola on transiitriik – lõputuna kulgevate auklike teede ääres tühjad põllud ja ilmetud paneelmajad. Tegelikult on Poola ideaalne autoreisi sihtkoht: piisavalt ligidal, vaheldusrikas ja, mitte vähem oluline, parajalt taskukohane.