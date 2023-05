KATKEND | Miks kalorid ei loe, kas hommikusöök ikka on oluline ja kala polegi kasulik? Teadlane tunnistab 20 tõekspidamist toidust valeks

Kokku 20 müüte murdvas peatükis räägib autor, miks meie senised tõekspidamised toidu kohta on enamasti valed. Ta paljastab, kui vähestel teaduslikel andmetel paljude riikide tervise- ja toitumisalased suunised põhinevad ja mil määral toidutööstus tegelikult neid poliitilisi juhiseid mõjutab. Raamat seab kahtluse alla levinud toitumiskavad ja dieedid, terviseametite soovitused, imeravid ja toidupakendite märgistused ning innustab meid tõsiselt järele mõtlema, kui tähtis on toit meie tervise seisukohalt. Tim Spector on geneetilise epidemioloogia professor Londoni King’s College’is ja juhib Briti kaksikute registritööd. Arsti ja teadlasena on ta alates 1992. aastast tõestanud, et paljudel tavahaigustel, mida on peetud vananemise ja keskkonnamõjude tagajärjeks, on geneetilised põhjused. Ta on avaldanud üle 600 teadusartikli mainekates ajakirjades, sh Science and Nature’s. Tim Spector on arvukate teaduslike ja populaarteaduslike raamatute autor ja tema tööd kajastatakse pidevalt ka meedias.