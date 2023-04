„llus ilm kutsub õue treenima!“ Millist sporti Kristina Pärtelpoeg õues harrastab?

„Pühkisin lõpuks oma rulluiskudelt tolmu ära ja olen nüüd juba kahe nädala jooksul jõudnud kolm korda lisaks jõusaalitrennidele ka õue rulluisutama jõudnud,“ räägib Kristina. Tõhusa trennikoormuse saab ta kätte 45 minutit hoogsalt tuhisedes. Enese vormi ajamiseks on eri tüüpi treeningute vaheldamine teadagi kasulik. „Esimesel korral jalad ikka pärast valutasid, rullitamine on raskem treening kui arvata võiks. Aga nii mõnus on,“ kiidab Kristina. „Rullitamine on üks mu lemmikumaid tegevusi, sest õues jooksmine mulle eriti ei sobi, seda eelistan ma teha spordisaalis trenažööril. Rattaga on ka tore sõita, aga rullitamine on ikka kõige mõnusam!"



Algajatele rulluisutajatele soovitab Kristina valida sõitmiseks mõne rahulikuma raja, kus on vähe teisi liikujaid, siis on oht kellegagi kokku põrgata väiksem. „Tallinna kandis on kergliiklusteedel minu jaoks liiga palju rahvast – koerajalutajad, lapsevankrid, ratturid ja jooksjad. Kogenematu rullitaja on alguses paratamatult veidi koba ja isegi pidurdamine on esialgu keeruline, saatis siis veel sujuv manööverdamine ootamatult ette jooksvatest lastest või koertest.“ Kristina kodulinnas Keilas on tervisradadel mõnusalt hõre ja tee vaba tuhisemiseks.