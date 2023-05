Kuidas algajana jooksuriideid valida?

„Sealt saab hakata edasi vaatama, mida ja kui paksult tuleks selga panna, nii et oleks mugav sportida ja enesetunne püsiks hea,“ selgitab ta. Ideaalne jooksuriietus on spetsialisti sõnul see, millega on alguses pigem veidi jahe, kuid joostes läheb enesetunne mõnusalt soojaks. „Kindlasti ei tohiks juba alguses spordiriietes soe olla, siis ajab joostes liiga palju higistama.“